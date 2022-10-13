Прямочубі пінгвіни позбавляються первістків: вчені назвали причину

Пояснити загадкову поведінку птахів вдалося лише зараз, інформує ZN.ua.

Прямочубі пінгвіни позбавляються первістків: вчені назвали причину
Чубаті пінгвіни викидають перше яйце з гнізда
© Википедия

Прямочубі пінгвіни, одні з найменш вивчених у світі, відкладають два яйця в період розмноження. Але один із них вони кидають. Найчастіше перше яйце просто котується, але в деяких випадках самка навмисно виштовхує його з гнізда, повідомляє Science alert.

Вперше таку дивну поведінку помітили 1998 року. І тільки зараз вчені, які провели польові спостереження за віддаленими островами, гадають, що розібралися, в чому річ.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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