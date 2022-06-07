Роботы почувствуют боль: ученые создают "кожу", передающую неприятные ощущения

Вскоре роботы смогут чувствовать боль, благодаря разработке новой электронной кожи, способной имитировать неприятные ощущения.

Об этом сообщает специализированный журнал Science Robotics, информирует Апостроф.

Ученые, стоящие за изобретением, говорят, что механическая рука, обтянутая "умной" кожей, показала замечательную способность учиться реагировать на внешние раздражители, такие как удар в ладонь.

Создатели кожи используют новую систему обработки информации, основанную на «синаптических транзисторах», которые имитируют нейронные пути мозга, чтобы научиться чувствовать боль.

Эксперты десятилетиями работали над созданием искусственной кожи с сенсорной чувствительностью, с одним широко изученным методом, включающим множество контактных датчиков по всей поверхности электронной кожи, чтобы она могла обнаруживать, когда она вступает в контакт с объектом.

Команда инженеров из Университета Глазго придумала новый прототип электронной кожи, который, по их мнению, является большим достижением в области сенсорной робототехники. Они анализировали, как периферическая нервная система человека интерпретирует сигналы от кожи.

Чтобы создать электронную кожу, способную проводить нужные вычисления, исследователи напечатали сетку из 168 синаптических транзисторов, изготовленных из нанопроволок оксида цинка, непосредственно на поверхности гибкой пластиковой поверхности. Затем они соединили синаптический транзистор с датчиком кожи над ладонью руки робота в форме человека.

Датчик регистрирует изменение своего электрического сопротивления при прикосновении, причем легкое касание соответствует небольшому изменению, а более жесткое касание создает большее изменение. Ученые заявили, что этот вход предназначен для имитации того, как сенсорные нейроны работают в организме человека.

В более ранних прототипах электронной кожи эти входные данные отправлялись на компьютер для обработки, где часто возникали задержки.

Разработка электронной кожи является последним прорывом в гибких, растягивающихся печатных поверхностях от группы Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST) Университета Глазго, возглавляемой профессором Равиндером Дахией.

Фото: Равиндер Дахия

"Мы все учимся на ранней стадии нашей жизни адекватно реагировать на неожиданные раздражители, такие как боль, чтобы мы не причиняли себе вреда снова, — сказал он. — Конечно, разработка этой новой формы электронной кожи не включала в себя причинение боли, какой мы ее знаем — это просто сокращенный способ объяснить процесс обучения на внешнем стимуле".


Игорь Тимофеев, Апостроф





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