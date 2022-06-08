«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной

Международная группа ученых опубликовала крупнейший снимок в ближнем инфракрасном свете, сделанный телескопом «Хаббл». Он поможет ученым отметить регионы формирования звезд во Вселенной, а также выяснить, как самые ранние, наиболее далекие галактики сформировались, сообщает Phys.org.

Исследование, которое проводит «Хаббл», получило название 3D-DASH. Оно позволит ученым обнаружить редкие объекты и цели для новейшего телескопа «Джеймс Уэбб».