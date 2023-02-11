Астрономи знайшли галактику, яка не випромінює світло

Вона знаходиться на відстані 94 мільйонів світлових років від Землі, інформує ZN.ua.

Астрономи знайшли галактику, яка не випромінює світло
Галактика не випромінює світло
© NASA

Вчені виявили карликову галактику, яка з якоїсь причини не випромінює світло у видимому діапазоні. Малоймовірно, що вона випромінює якесь світло взагалі, повідомляє Science Alert.

Галактики можуть бути різних видів та форм, але у них є спільні риси. Зазвичай у центрі розташовується чорна діра, вони містять багато газу та зірок, а також темну матерію, яка допомагає всьому цьому триматися разом. І хоча темна матерія справді темна, зірки, газ та гарячий матеріал випромінюють яскраве світло.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Астрономи знайшли галактику, яка не випромінює світлоАстрономи знайшли галактику, яка не випромінює світло
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