Ученые создали «наномашины», способные убивать рак

Такие «машины» проникают в клетку и разрушают ее изнутри, информирует ZN.ua.

Ученые создали «наномашины», способные убивать рак
Ученые создали наномашины для лечения рака
© Scitechdaily

Группа ученых во главе с Йонгдо Чжон из Центра передового биомолекулярного распознавания Корейского института науки и технологий (KIST) разработала «наномашины», которые проникают через клеточную мембрану и убивают клетку путем поступательных движений. По словам исследователей, такие машины можно использовать в определенных клеточных средах, например, раковых, сообщает Scitech daily.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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