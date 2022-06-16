Ученые создали «наномашины», способные убивать рак

Группа ученых во главе с Йонгдо Чжон из Центра передового биомолекулярного распознавания Корейского института науки и технологий (KIST) разработала «наномашины», которые проникают через клеточную мембрану и убивают клетку путем поступательных движений. По словам исследователей, такие машины можно использовать в определенных клеточных средах, например, раковых, сообщает Scitech daily.