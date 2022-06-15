Ученые реконструировали облик богатой представительницы бронзового века

Ученые реконструировали облик богатой женщины, которая жила в регионе Богемия Центральной Европе около 4000 лет назад. Удалось это сделать благодаря анализу ее черепа и ДНК, сообщает Live Science.

Женщину захоронили с пятью бронзовыми браслетами, двумя золотыми сережками и тяжелым ожерельем, состоявшим из более чем 400 янтарных бусин. Кроме того, в гробнице были найдены три бронзовых швейных иглы. Женщина была представительницей унетицкой культуры, которая был распространена в Центральной Европе в раннем бронзовом веке. Эта культура известна своими металлическими предметами, в том числе, топорами, кинжалами, браслетами и ожерельями из витого металла.