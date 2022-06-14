Виноват влюбленный неандерталец: ученые выяснили, откуда у людей возникает COVID-19

Один влюбленный неандерталец может быть виноват в передаче генетической особенности современным людям, умершим от Covid-19. Около 6,3 млн человек погибли из-за относительно распространенной генетической особенности, что делает легкие более восприимчивыми к инфекции.

О том, как один половой акт между неандертальцем и представителем нашего собственного человеческого вида негативно повлиял на ход коронавирусной пандемии сейчас, исследовал профессор Джеймс Дэвис, доцент геномики медицинского факультета Редклиффа Оксфордского университета.

Этот эксперт, исследование выявившее влияние генетической разницы на легкие, сказал, что это происходит только от одной "романтической связи" между неандертальцем и представителем другого человеческого вида - если бы этот один сексуальный акт не произошел 60 000 лет назад, многие жизни были бы спасены от смертельного вируса

Неандерталец

Роль неандертальцев в повышении восприимчивости людей к Covid была впервые обнаружена в 2020 году. Но один стоящий за этим половой акт был обнаружен путем тщательного анализа "букв" в нашем генетическом коде.

ДНК состоит из тысяч комбинаций букв A, C, G и T, которые представляют четыре разных химических вещества. Но люди с генетической особенностью высокого риска заболеваемости Covid имеют точно такие же 28 отличий в буквах своего генетического кода. Это добавляет уверенности, что все они произошли от одних и тех же людей, а не от того, что многие неандертальцы занимались сексом со многими Homo sapiens.

ДНК состоит из четырех строительных блоков, которые называются нуклеотидами – аденина (А), тимина (Т), гуанина (G) и цитозина (С).

Профессор Дэвис сказал на научном фестивале: "Мы думаем, что это единственная романтическая связь, и потому мы знаем, что она унаследована как этот блок с 28 изменениями на одну букву, и вы можете отследить это все, поэтому это должно быть одномоментное событие".

Саймон Андердаун, профессор биологической антропологии Оксфордского университета Брукса, также выступивший перед зрителями фестиваля, сказал: "Я хочу, чтобы вы помнили, когда мы начнем думать о времени, когда неандертальцы и Homo sapiens столкнулись друг с другом и однажды занялись сексом , помнили о том, как далеко это было в прошлом, и спустя 60 000 лет спустя мы видим влияние этой встречи в современном мире в более трудных формах Covid".

Он добавил: "Средний размер группы неандертальцев, по оценкам, составляет примерно 20-25 особей, так что это крохотные, крохотные группы, разбросанные в континентальном масштабе".

Он описал вероятность того, что неандертальцы столкнутся друг с другом, не говоря уже о Homo sapiens, как "маловероятные", что делает сексуальный контакт, который ввел в современных людей ген, связанный с Covid, чрезвычайно редким, информирует Апостроф .

После встречи неандертальцев и Homo sapiens они вряд ли поняли, что были разными видами, поэтому свободно скрещивались.

Генетическая вариация, которую сейчас имеют некоторые люди и которая происходит от неандертальцев, связана с геном под названием LZTFL1 и, как полагают, действует на клетки легких. Эти клетки производят более важного белка на своей поверхности, за который коронавирус способен зацепиться и распространиться по легким, причиняя больший вред, который может быть смертельным. Генетическая особенность чаще встречается у людей южноазиатского происхождения и частично может объяснить высокое количество погибших в Индии во время пандемии.

Профессор Дэвис сказал: "Если вы остановитесь и подумаете, это происходит от единых межвидовых отношений и одного ребенка. И если бы свидание между человеком и неандертальцем пошло не так, мы бы провели время во время пандемии гораздо лучше, и было бы на сотни тысяч смертей меньше ".

Однако было предположено, что гены неандертальцев помогают людям, делая нас умнее, помогая быстро адаптироваться к новому рациону и укрепляя иммунную систему, чтобы легче бороться с вредными вирусами и бактериями.