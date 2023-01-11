Вчені розкрили загадку давніх "болотяних людей": у більшості був жахливий кінець

Міжнародна група археологів дослідила понад 1000 тіл, муміфікованих природним чином у торф'яних болотах, із 266 місць по всій Європі, більшість яких належали людям, вбитим насильницьким шляхом.

Про це повідомили в Daily Mail.

Новий аналіз знайдених тіл показав, що більшість людей зустріла жахливу смерть, зокрема їх принесли в жертву під час ритуалів, страчували ударами по голові, ножовими пораненнями, вішали й розстрілювали. Водночас були й тіла з ознаками випадкової смерті чи самогубства.

"Якщо не враховувати випадкові смерті, значні докази насильницької смерті та велика кількість неодноразово використовуваних місць дозволяють з упевненістю припустити, що більшість знахідок людських останків… відображають навмисні вбивства", - зробили висновок археологи.

Це явище почалося в південній Скандинавії, приблизно за 5000 років до нашої ери, і поступово поширилося на Північну Європу, інформує Апостроф .

Існують деякі "гарячі" точки, де знаходили масові поховання людей у болотах, вони могли, наприклад, загинути в боях.

Інші болота використовували знову і знову, а біля людських решток дослідники знайшли широкий спектр інших предметів, таких як кістки тварин, бронзова зброя чи прикраси, які вважаються ритуальними жертвами.

"Загалом, нова картина, яка з’являється, вражає — це давнє, різноманітне та складне явище, яке розповідає багато історій про основні людські теми, такі як насильство, релігія та трагічні втрати", — додав доктор ван Бік.

Найкраще збережене тіло з торф'яного болота - це людина Ліндов, яка мала чіткі риси обличчя, волосся й бороду, коли її знайшли в 1984 році. Дослідження рештків показало, що це був чоловік близько 20 років, середнього зросту з міцною статурою - він жив 2000 років тому. Ретельне обстеження довело, що "болотяна людина" страждала від кишкових паразитів, і її останньою їжею був бездріжджовий хліб.

Теорії щодо того, як ця "болотяна людина" була убита, включають удари по голові, або, можливо, ножове поранення в шию, перш ніж його помістили обличчям вниз у води торф'яного болота.