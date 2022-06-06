Ученые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясений

Они будут исследовать завалы с маленькими рюкзачками на спинах

Ученые создали отряд крыс-спасателей для помощи жертвам землетрясений
Крысы способны помочь в поисках людей под завалами
© Фото из открытых источников

Донна Кин из Глазго в Шотландии создала отряд специально обученных крыс, которые могут помочь в спасательных операциях после разрушительных землетрясений. Крысы научились пробираться по завалам, помогая в поисках пострадавших, сообщает Newsweek.

Пока «отряд» состоит из семи крыс, которые были обучены передвигаться с самодельными рюкзачками на спинах. Эти рюкзачки оснащены микрофонами, благодаря которым спасатели смогут говорить с людьми, оказавшимися под завалами. Крысы оказались способны обучиться всего за две недели.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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