Ученые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями Амазонки

В поселениях были построены пирамиды и проложены водные пути, информирует ZN.ua.

Ученые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями Амазонки
Под лесами Амазонки нашли следы древних поселений
© Nature.com

Ученые с помощью лазерного сканирования смогли обнаружить 11 ранее неизвестных поселений, которые скрываются под джунглями Амазонки. Как сообщает IFLscience, в поселениях были найдены пирамиды и развитая система водных путей.

В ходе исследования ученые изучили шесть участков, расположенных на площади 4500 квадратных километров в регионе Льянос-де-Мохос в боливийской Амазонии, используя установленную на вертолете лидарную технологию визуализации. В общей сложности, ученые обнаружили два новых крупных поселения под названием Котока и Ландвир, и 24 небольших, из них ранее было известно о существовании 15.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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