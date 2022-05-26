2022-05-26
Ученые нашли 11 «затерянных» поселений под джунглями Амазонки
В поселениях были построены пирамиды и проложены водные пути, информирует
Под лесами Амазонки нашли следы древних поселений© Nature.com
Ученые с помощью лазерного сканирования смогли обнаружить 11 ранее неизвестных поселений, которые скрываются под джунглями Амазонки. Как сообщает
В ходе исследования ученые изучили шесть участков, расположенных на площади 4500 квадратных километров в регионе Льянос-де-Мохос в боливийской Амазонии, используя установленную на вертолете лидарную технологию визуализации. В общей сложности, ученые обнаружили два новых крупных поселения под названием Котока и Ландвир, и 24 небольших, из них ранее было известно о существовании 15.
Фаина Ваулина, ZN.ua