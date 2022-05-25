В Аргентине нашли останки гигантского «дракона смерти»

Существо жило на Земле около 86 миллионов лет назад.

В Аргентине нашли останки гигантского «дракона смерти»
"Драконы" жили на Земле параллельно с динозаврами
© Natalia Jagielska

Палеонтологи обнаружили ископаемые останки летающей рептилии, которая обитала на Земле 86 миллионов лет назад. Они свидетельствуют о том, что в те далекие времена «летающие драконы» соседствовали на нашей планете с динозаврами, сообщает USA today.

Рептилию, длину которой можно сравнить со школьным автобусом, назвали «дракон смерти». Официально название птерозавра звучит как Thanatosdrakon amaru, что является комбинацией греческого слова «Танатос» и «дракон».


Фаина Ваулина, ZN.ua

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