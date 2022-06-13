Астрономы провели наиболее детальное исследование Млечного Пути и обнаружили «странные звезды»

Астрономы с помощью телескопа Gaia провели наиболее детальное на данный момент исследование Млечного Пути. В результате им удалось получить данные о «звездотрясениях», «звездных ДНК» и других впечатляющих особенностях нашей галактики, сообщает Европейское космическое агентство.

Отмечается, что в ходе исследования ученые получили данные о почти двух миллиардах звезд Млечного Пути. Они каталогизировали информацию об их химическом составе, температуре, цветах, массе, возрасте и скорости, на которых звезды движутся к нам или от нас.