2022-06-13
Астрономы провели наиболее детальное исследование Млечного Пути и обнаружили «странные звезды»
Исследователи получили данные о почти двух миллиардах звезд в нашей галактике, информирует
Астрономы провели самое детальное исследование Млечного Пути© ESA/Gaia/DPAC
Астрономы с помощью телескопа Gaia провели наиболее детальное на данный момент исследование Млечного Пути. В результате им удалось получить данные о «звездотрясениях», «звездных ДНК» и других впечатляющих особенностях нашей галактики,
Отмечается, что в ходе исследования ученые получили данные о почти двух миллиардах звезд Млечного Пути. Они каталогизировали информацию об их химическом составе, температуре, цветах, массе, возрасте и скорости, на которых звезды движутся к нам или от нас.
Фаина Ваулина, ZN.ua