Астрономы провели наиболее детальное исследование Млечного Пути и обнаружили «странные звезды»

Исследователи получили данные о почти двух миллиардах звезд в нашей галактике, информирует ZN.ua.

Астрономы провели наиболее детальное исследование Млечного Пути и обнаружили «странные звезды»
Астрономы провели самое детальное исследование Млечного Пути
© ESA/Gaia/DPAC

Астрономы с помощью телескопа Gaia провели наиболее детальное на данный момент исследование Млечного Пути. В результате им удалось получить данные о «звездотрясениях», «звездных ДНК» и других впечатляющих особенностях нашей галактики, сообщает Европейское космическое агентство.

Отмечается, что в ходе исследования ученые получили данные о почти двух миллиардах звезд Млечного Пути. Они каталогизировали информацию об их химическом составе, температуре, цветах, массе, возрасте и скорости, на которых звезды движутся к нам или от нас.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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