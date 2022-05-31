2022-05-31
Палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров с «ужасающими» когтями
Животное использовало их для перемещения по побережью.
Динозавр обитал в прибрежных районах и питался водорослями© Phys.org
Японские и американские ученые описали самую молодую окаменелость теризинозавра из Японии и первую в Азии, найденную в морских отложениях. Как сообщает
Теризинозавры представляли собой большую группу преимущественно травоядных динозавров-теропод. Впервые останки таких динозавров были обнаружены в Азии; множество окаменелостей теризинозавров были найдены в Китае и Монголии, а также – на территории Японии.
Фаина Ваулина, ZN.ua