Палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров с «ужасающими» когтями

Животное использовало их для перемещения по побережью.

Палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров с «ужасающими» когтями
Динозавр обитал в прибрежных районах и питался водорослями
© Phys.org

Японские и американские ученые описали самую молодую окаменелость теризинозавра из Японии и первую в Азии, найденную в морских отложениях. Как сообщает Phys.org, динозавр обладал длинными мощными когтями, которые позволяли ему «пастись» на побережье.

Теризинозавры представляли собой большую группу преимущественно травоядных динозавров-теропод. Впервые останки таких динозавров были обнаружены в Азии; множество окаменелостей теризинозавров были найдены в Китае и Монголии, а также – на территории Японии.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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