Палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров с «ужасающими» когтями

Японские и американские ученые описали самую молодую окаменелость теризинозавра из Японии и первую в Азии, найденную в морских отложениях. Как сообщает Phys.org , динозавр обладал длинными мощными когтями, которые позволяли ему «пастись» на побережье.

Теризинозавры представляли собой большую группу преимущественно травоядных динозавров-теропод. Впервые останки таких динозавров были обнаружены в Азии; множество окаменелостей теризинозавров были найдены в Китае и Монголии, а также – на территории Японии.