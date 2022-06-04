Археологи обнаружили 3400-летний затопленный город на реке Тигр: фото

В южной части Ирака несколько месяцев длится сильная засуха. Это привело к повторному обнаружению города бронзового века - он был затоплен несколько десятилетий назад.

Об обнаружении города сообщил Science Daily.

Город расположен Кемуне в Курдистанском регионе Ирака: ему 400 лет - он был расположен на реке Тигр. По данным археологов, этот город относился ко времени империи Миттани (примерно 1550-1350 гг. до н.э.) - она контролировала значительные части северной Месопотамии и Сирии.

На фото можно заметить, что с тех времен хорошо сохранились стены - они были сделаны высушенных на солнце глинобитных кирпичей и находились под водой в течение 40 лет. Стоит отметить, что около 1350 года до н.э. произошло землетрясение - тогда верхние части стен погребли под собой здания.


Евгений Устименко, Апостроф





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