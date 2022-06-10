Палеонтологи обнаружили останки самого крупного хищника в Европе

Длина тела динозавра превышала 10 метров.

Палеонтологи обнаружили останки самого крупного хищника в Европе
Длина тела динозавра достигала 10 метров
© Anthony Hutchings

Ученые обнаружили останки динозавра, который, вероятно, был самым крупным сухопутным хищником, когда-либо жившим на территории Европы. Как сообщает Science Alert, ископаемые останки были найдены на побережье Англии.

Исследователи считают, что останки гигантского двуногого хищника, которые нашли на острове Уайт, принадлежат крупнейшему тероподу, выявленному в Европе на сегодняшний день. Единственным, кто может посоревноваться в этом звании, является мегалозавр, известный из неопубликованного описания большого позвонка, обнаруженного в юрской геологии Франции.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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