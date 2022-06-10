2022-06-10
Палеонтологи обнаружили останки самого крупного хищника в Европе
Длина тела динозавра превышала 10 метров.
Длина тела динозавра достигала 10 метров© Anthony Hutchings
Ученые обнаружили останки динозавра, который, вероятно, был самым крупным сухопутным хищником, когда-либо жившим на территории Европы. Как сообщает
Исследователи считают, что останки гигантского двуногого хищника, которые нашли на острове Уайт, принадлежат крупнейшему тероподу, выявленному в Европе на сегодняшний день. Единственным, кто может посоревноваться в этом звании, является мегалозавр, известный из неопубликованного описания большого позвонка, обнаруженного в юрской геологии Франции.
Фаина Ваулина, ZN.ua