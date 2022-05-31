Археологи обнаружили в Египте статуэтку древнего архитектора Имхотепа

Исследователи также нашли сотни древних мумий.

Археологи обнаружили в Египте статуэтку древнего архитектора Имхотепа
Археологи нашли 250 древних мумий
© Egypt Ministry of Antiquities

Власти Египта рассказали об обнаружении сотен древних мумий и золотых статуэток в древнем некрополе Саккара. Одна из статуэток изображала известного новатора в области археологии Имхотепу, сообщает Science Alert.

Саккара – это обширный некрополь древней египетской столицы Мемфиса. Здесь находится более десятка пирамид, захоронения животных и древние коптские христианские монастыри.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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