«Блуждающая» по Млечному Пути черная дыра может оказаться самой маленькой из обнаруженных

Вероятно, это одна из 100 тысяч блуждающих черных дыр в нашей галактике, информирует ZN.ua.

«Блуждающая» по Млечному Пути черная дыра может оказаться самой маленькой из обнаруженных
Ученые нашли самую маленькую черную дыру

Группа ученых из Университета Калифорнии в Беркли заявила о том, что черная дыра-изгой, которая одиноко блуждает по Млечному Пути, может оказаться самой маленькой из известных на данный момент. На это указывают новые измерения ее массы, которые провели исследователи, сообщает Space.com.

Ранее в этом году астрономы заявили об открытии первой известной блуждающей черной дыры звездной массы. Она находится на расстоянии пяти тысяч световых лет от Земли, ее обнаружили благодаря силе ее гравитации, которая действует как гравитационная линза, увеличивая свет звезды, которая находится за ней, на расстоянии 19 тысяч световых лет от нас.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
Ученые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животныхУченые объяснили, почему на Земле не осталось гигантских животных
Вакцина от африканской чумы свиней создана во ВьетнамеВакцина от африканской чумы свиней создана во Вьетнаме
«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе
«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной
Мона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художниковМона Лиза в реке: ИИ научили дорисовывать картины культовых художников
Блок рекламы


Похожие новости
Астрономы провели наиболее детальное исследование Млечного Пути и обнаружили «странные звезды»Астрономы провели наиболее детальное исследование Млечного Пути и обнаружили «странные звезды»
Сибирская тундра может исчезнуть из-за глобального потепленияСибирская тундра может исчезнуть из-за глобального потепления
«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной«Хаббл» сделал свой самый большой снимок, который поможет в поисках самых редких галактик Вселенной
Употребление насекомых в пищу может помочь справиться с изменениями климата: как это возможноУпотребление насекомых в пищу может помочь справиться с изменениями климата: как это возможно
Человечество может стать межпланетным видом, но есть проблема – ученыеЧеловечество может стать межпланетным видом, но есть проблема – ученые
Получено первое фото тени черной дыры в центре Млечного путиПолучено первое фото тени черной дыры в центре Млечного пути
Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки галактики-соседки Млечного ПутиТелескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимки галактики-соседки Млечного Пути
Вселенная «относительно скоро» может перестать расширятьсяВселенная «относительно скоро» может перестать расширяться
Нас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном путиНас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном пути
Ученые создали робота-крысу, который может искать людей под заваламиУченые создали робота-крысу, который может искать людей под завалами
Последние новости
Подгружаем последние новости