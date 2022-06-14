«Блуждающая» по Млечному Пути черная дыра может оказаться самой маленькой из обнаруженных

Группа ученых из Университета Калифорнии в Беркли заявила о том, что черная дыра-изгой, которая одиноко блуждает по Млечному Пути, может оказаться самой маленькой из известных на данный момент. На это указывают новые измерения ее массы, которые провели исследователи, сообщает Space.com .

Ранее в этом году астрономы заявили об открытии первой известной блуждающей черной дыры звездной массы. Она находится на расстоянии пяти тысяч световых лет от Земли, ее обнаружили благодаря силе ее гравитации, которая действует как гравитационная линза, увеличивая свет звезды, которая находится за ней, на расстоянии 19 тысяч световых лет от нас.