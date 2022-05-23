Человечество может стать межпланетным видом, но есть проблема – ученые

Ученые заявили о том, что мы приблизились к ключевой точке в нашей истории. По словам исследователей, человечество либо сможет разработать технологию для получения энергии, необходимой для того, чтобы покинуть планету, либо погибнет в результате какого-то катаклизма, сообщает Live science.

Ученые считают, что если мы сможем достичь первого и избежать последнего, то станем по-настоящему межпланетным видом уже в ближайшие 200 лет.