2022-05-23
Человечество может стать межпланетным видом, но есть проблема – ученые
Нашему виду необходимо избежать самоуничтожения.
Человечество может покорить другие планеты, но нужно решить вопрос с энергией© NASA
Ученые заявили о том, что мы приблизились к ключевой точке в нашей истории. По словам исследователей, человечество либо сможет разработать технологию для получения энергии, необходимой для того, чтобы покинуть планету, либо погибнет в результате какого-то катаклизма, сообщает
Ученые считают, что если мы сможем достичь первого и избежать последнего, то станем по-настоящему межпланетным видом уже в ближайшие 200 лет.
Фаина Ваулина, ZN.ua