Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет

По словам бизнесмена, полет может состояться уже в июле, информирует ZN.ua.

Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет
Starship может совершить первый полет в июле
© @spaceX

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о сроках, когда может состояться первый орбитальный полет космического корабля Starship. Так, бизнесмен написал в Twitter, что прототип корабля «будет готов» к полету в следующем месяце.

Он также добавил, что еще один корабль подготовят к полету к августу, а затем полеты могут проходить каждый месяц.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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