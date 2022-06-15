2022-06-15
Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет
По словам бизнесмена, полет может состояться уже в июле, информирует
Starship может совершить первый полет в июле© @spaceX
Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о сроках, когда может состояться первый орбитальный полет космического корабля Starship. Так, бизнесмен написал в Twitter, что прототип корабля «будет готов» к полету в следующем месяце.
Он также добавил, что еще один корабль подготовят к полету к августу, а затем полеты могут проходить каждый месяц.
Фаина Ваулина, ZN.ua