Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о сроках, когда может состояться первый орбитальный полет космического корабля Starship. Так, бизнесмен написал в Twitter , что прототип корабля «будет готов» к полету в следующем месяце.

Он также добавил, что еще один корабль подготовят к полету к августу, а затем полеты могут проходить каждый месяц.