2022-07-21
Новий вид стародавніх істот назвали на честь Зеленського
Морська лілія мешкала Землі 150 мільйонів років тому.
Викопну морську лілію назвали на честь Зеленського© Royal society publishing
Польські палеонтологи назвали новий вид викопних лілій, виявлений в Африці, на честь президента України Володимира Зеленського. Як повідомляється в статті вчених, опублікованій у
Останки викопної істоти Ausichicrinites zelenskyyi були виявлені в Ефіопії, їхній вік оцінюється в 150 мільйонів років. Це перший представник голкошкірих юрського періоду, знайденого на африканському континенті.
Фаїна Вауліна, ZN.ua