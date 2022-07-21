Новий вид стародавніх істот назвали на честь Зеленського

Морська лілія мешкала Землі 150 мільйонів років тому.

Новий вид стародавніх істот назвали на честь Зеленського
Викопну морську лілію назвали на честь Зеленського
© Royal society publishing

Польські палеонтологи назвали новий вид викопних лілій, виявлений в Африці, на честь президента України Володимира Зеленського. Як повідомляється в статті вчених, опублікованій у журналі Royal society publishing, назва дана «на честь шостого та чинного президента України, його мужність та хоробрість у захисті вільної України».

Останки викопної істоти Ausichicrinites zelenskyyi були виявлені в Ефіопії, їхній вік оцінюється в 150 мільйонів років. Це перший представник голкошкірих юрського періоду, знайденого на африканському континенті.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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