Новий вид стародавніх істот назвали на честь Зеленського

Польські палеонтологи назвали новий вид викопних лілій, виявлений в Африці, на честь президента України Володимира Зеленського. Як повідомляється в статті вчених, опублікованій у журналі Royal society publishing, назва дана «на честь шостого та чинного президента України, його мужність та хоробрість у захисті вільної України».

Останки викопної істоти Ausichicrinites zelenskyyi були виявлені в Ефіопії, їхній вік оцінюється в 150 мільйонів років. Це перший представник голкошкірих юрського періоду, знайденого на африканському континенті.