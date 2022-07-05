У Польщі знайшли місце поховання короля вікінгів Гарольда Синезубого, на честь якого назвали Bluetooth: фото

У Польщі, поряд з островом Волін у селищі Вейкове, було виявлено курган Гарольда Синезубого, легендарного короля Данії та Норвегії 10 століття – від його прізвиська походить назва Bluetooth, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Historykon.

За словами істориків, смерть і поховання знаменитого короля вікінгів були однією з найдавніших нерозгаданих таємниць в історії – багато років пошуки не давали належного результату. Однак завдяки сучасним технічним технологіям вченим вдалося нарешті розгадати стародавній секрет.

Було відомо, що Гарольд Синезубий, ймовірно, помер у 986 році у побудованій ним фортеці вікінгів Йомсборг, що знаходиться на території сучасної Польщі. У 2014 році на цьому місці було виявлено золотий диск, відомий як Курмсунський - саме це дозволило припустити, що короля поховано в цьому районі.

На диску є латинський напис, в якому король вікінгів згадується як "правитель данців, Сканії та фортеці вікінгів Йомсборг". Ймовірно, це був посмертний дар, виявлений разом із залишками скелета та іншими цінностями у 1841 році у кам'яній похоронній камері під будівлею церкви у Вейкові.

Із самим диском також пов'язана цікава історія. Він був виявлений в 1945 році майором Війська Польського Стефаном Сельським, коли він випадково виявив склеп і забрав його вміст. Артефакт пролежав у коробці зі старими гудзиками до 2014 року, допоки його не знайшла 11-річна правнучка та показала не вчителю історії.

Пізніше супутникові дослідження повністю підтвердили існування великого кургану у Вейковому і те, що це місце поховання Синього Зуба.