Нас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном пути

Европейская южная обсерватория (ESO) анонсировала новое открытие в нашей галактике в рамках проекта Event Horizon Telescope (EHT). Предположительно, это касается первого изображения черной дыры в центре Млечного Пути.

Об этом пишет ScienceAlert.

Про новое открытие астрономы сообщат через две недели - 12 мая. Это будет транслироваться на YouTube. Проект EHT помог исследователям в 2019 году получить первое в истории человечества изображение черной дыры. Поэтому издание предполагает, что новое открытие связано с получением первого изображения черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути, который астрономы изучают уже долгое время. К тому же, ESO уточнили, что открытие будет революционным.

"Подобную формулировку ученые уже использовали перед тем, как объявить о том, что им удалось получить первое в истории прямое изображение черной дыры в центре галактики М 87 в 2019 году", - говорится в сообщении, информирует Апостроф .

Если предположения ScienceAlert окажутся верны, то это будет одно из важнейших достижений в астрономии, так как запечатлеть эту черную дыру очень сложно. Они невидимы из-за того, что поглощают все электромагнитное излучение. И поэтому все, что видно, так это только очертание черной дыры. При этом та, что находится в центре нашей галактики - закрыта пылью и газом, что дополнительно сильно излучает во время поглощения вещества дырой.

Издание также предположило, что фотография черной дыры будет напоминать светящийся "пончик" - аккреционный диск дыры. Стоит добавить, что Стрелец A* находится примерно в 27 тысяч световых лет от нас и весит, как 4,3 млн масс Солнца.

Фото: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images