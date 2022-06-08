Сибирская тундра может исчезнуть из-за глобального потепления

По мере повышения температуры леса будут занимать северные территории, информирует ZN.ua.

Сибирская тундра может исчезнуть из-за глобального потепления
Сибирская тундра может исчезнуть к 2500 году
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Сибирская тундра может полностью исчезнуть к 2500 году из-за глобального потепления. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо сократить выбросы парниковых газов, которые ускоряют изменения климата, сообщает Live Science.

Даже при наиболее оптимистичном сценарии, две трети местного ландшафта с коротким вегетативным периодом и покровом, состоящим в основном из трав, мхов, кустарников и лишайников, исчезнут, оставив после себя два фрагмента, разделенных 2500 километрами. Таяние вечной мерзлоты тундры приведет к высвобождению парниковых газов, связанных в ней, что еще больше ускорит потепление климата.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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