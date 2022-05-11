2022-05-11
ВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепления
Шансы на то, что температура на планете будет на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, выросли, информирует
Ближайшие пять лет будут более жаркими, чем предыдущие© pixabay/dmncwndrlch
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о том, что существует шанс, что средняя температура на планете достигнет показателя в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня уже в ближайшие пять лет. Как сообщает
Фаина Ваулина, ZN.ua