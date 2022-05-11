ВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепления

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о том, что существует шанс, что средняя температура на планете достигнет показателя в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня уже в ближайшие пять лет. Как сообщает Science alert , эти шансы оцениваются примерно 50/50.