ВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепления

Шансы на то, что температура на планете будет на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, выросли, информирует ZN.ua.

ВМО сделала неутешительный прогноз относительно глобального потепления
Ближайшие пять лет будут более жаркими, чем предыдущие
© pixabay/dmncwndrlch

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о том, что существует шанс, что средняя температура на планете достигнет показателя в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня уже в ближайшие пять лет. Как сообщает Science alert, эти шансы оцениваются примерно 50/50.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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