Вселенная «относительно скоро» может перестать расширяться

Примерно через 100 миллионов лет Вселенная начнет сжиматься, информирует ZN.ua.

Вселенная «относительно скоро» может перестать расширяться
Через 100 миллионов лет Вселенная может начать сжиматься
© Европейская Южная Обсерватория

После 13,8 миллиарда лет непрерывного расширения Вселенная может остановиться, а затем начать медленно сжиматься. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко о них рассказывает Live science.

В ходе исследования трое ученых пытались смоделировать природу темной энергии – таинственной силы, которая, как считается, заставляет Вселенную расширяться все быстрее – на основании прошлых наблюдений за космическим расширением. В модели команды темная энергия — это не постоянная сила природы, а сущность, называемая квинтэссенцией, которая со временем может меняться.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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