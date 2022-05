Вселенная «относительно скоро» может перестать расширяться

После 13,8 миллиарда лет непрерывного расширения Вселенная может остановиться, а затем начать медленно сжиматься. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко о них рассказывает Live science.

В ходе исследования трое ученых пытались смоделировать природу темной энергии – таинственной силы, которая, как считается, заставляет Вселенную расширяться все быстрее – на основании прошлых наблюдений за космическим расширением. В модели команды темная энергия — это не постоянная сила природы, а сущность, называемая квинтэссенцией, которая со временем может меняться.