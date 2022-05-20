Глобальное потепление не превратит планету в глобальную пустыню - прогноз ученого

Чтобы не допустить катастрофического перегрева планеты, нужно связать главный парниковый газ - диоксид углерода. Лучше всего с этой задачей справляются деревья, которые аккумулируют углерод в своих тканях. Об этом пишет автор журнала Science Фред Пирс в статье “Лесной прогноз” .

И если тропические леса катастрофически редеют, то в высоких широтах, напротив, лес появляется там, где еще недавно была тундра. Так что, не все так страшно, полагают некоторые исследователи, информирует ZN.ua .

По мере потепления климата деревья вторгаются в тундру по всему полярному кругу. В Норвегии береза ??и сосна продвигаются к полюсу. На Аляске ель вытесняет мох и лишайник. Недавние исследования показывают, что в глобальном масштабе леса расширяются вдоль двух третей 12000-километровой северной линии древостоя Земли.

Прирост леса не ограничивается крайним севером. В более низких широтах, в некоторых более теплых и засушливых регионах, также наблюдается всплеск роста деревьев, отчасти потому, что растущие концентрации углекислого газа (CO2 ) — основного газа, согревающего планету, — позволяют растениям более эффективно использовать воду и расти на более сухих почвах. А удобряющий эффект CO2 позволяет существующим лесам наращивать биомассу.

Это поразительно отличается от того, что происходит в тропиках, где сотни тысяч гектаров леса ежегодно теряются из-за бензопил и пожаров, а изменение климата оказывает негативное воздействие на оставшиеся деревья. Но эти потери в тропиках могут быть более чем компенсированы прибылью в других регионах планеты.