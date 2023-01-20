Вчені знайшли планету з термоядерним синтезом у ядрі

Вчені з Університету Ексетера за допомогою обсерваторії Gaia змогли виявити нову екзопланету та отримати її пряме зображення. Вони з'ясували, що у ядрі об'єкта відбувається термоядерний синтез, повідомляє Space.com.

Планета знаходиться на відстані 483 мільйонів кілометрів від своєї зірки, HD 206893, яка знаходиться на відстані 130 світлових років від Землі. Світило на 30% більше за наше Сонце.