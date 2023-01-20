Вчені знайшли планету з термоядерним синтезом у ядрі

Об'єкт є перехідною ланкою між планетою та коричневим карликом, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли планету з термоядерним синтезом у ядрі
Знайдено планету, в ядрі якої відбувається термоядерний синтез
© Европейская Южная Обсерватория

Вчені з Університету Ексетера за допомогою обсерваторії Gaia змогли виявити нову екзопланету та отримати її пряме зображення. Вони з'ясували, що у ядрі об'єкта відбувається термоядерний синтез, повідомляє Space.com.

Планета знаходиться на відстані 483 мільйонів кілометрів від своєї зірки, HD 206893, яка знаходиться на відстані 130 світлових років від Землі. Світило на 30% більше за наше Сонце.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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