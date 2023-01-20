2023-01-20
Вчені знайшли планету з термоядерним синтезом у ядрі
Об'єкт є перехідною ланкою між планетою та коричневим карликом, інформує
Знайдено планету, в ядрі якої відбувається термоядерний синтез© Европейская Южная Обсерватория
Вчені з Університету Ексетера за допомогою обсерваторії Gaia змогли виявити нову екзопланету та отримати її пряме зображення. Вони з'ясували, що у ядрі об'єкта відбувається термоядерний синтез, повідомляє
Планета знаходиться на відстані 483 мільйонів кілометрів від своєї зірки, HD 206893, яка знаходиться на відстані 130 світлових років від Землі. Світило на 30% більше за наше Сонце.
Фаїна Вауліна, ZN.ua