Получено первое фото тени черной дыры в центре Млечного пути

Международная группа ученых-астрономов опубликовала первое изображение тени черной дыры в центре Млечного Пути, сообщает DW .

Этот снимок является первым прямым визуальным свидетельством сущесствования такого объекта в центре нашей галактики Млечный Путь, объявили в четверг, 12 мая, на пресс-конференции исследователи проекта "Телескоп горизонта событий" (Event Horizon Telescope, EHT). Черная дыра находится на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Стрелец А*.

"Наше открытие показывает, что объект в центре галактики действительно является черной дырой", - отметил директор Радиоастрономического института Научно-исследовательского общества имени Макса Планка Антон Цензус (Anton Zensus) на пресс-конференции в баварском Гархинге и добавил: "Миссия выполнена? Да. Но еще так много предстоит сделать".

Как отметил ученый EHT Джеффри Боуэр из Института астрономии и астрофизики Academia Sinica на Тайване, получение фотоизображения черной дыры, сделанного с помощью сети мощных радиотелескопов, "улучшило наше понимание того, что происходит в самом центре нашей галактики". По его словам, первое изображение этого явления в центре Млечного Пути предлагает "новое понимание того, как эти гигантские черные дыры взаимодействуют со своим окружением".

Черные дыры обладают столь мощной гравитацией, что даже кванты света не могут вырваться за их пределы. Чтобы сделать снимок тени черной дыры, EHT воспользовались свечением газа вокруг черной дыры.

Впервые участникам проекта EHT удалось получить изображение тени сверхмассивной черной дыры в 2019 году - она находится в центре гигантской эллиптической галактики Messier 87 (M87) на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли.

Черная дыра в центре Млечного пути, тень которой зафиксировали ученые, находится в созвездии Стрельца, и поэтому была названа Стрелец А*, или сокращенно Sgr A*. О ее существовании подозревали с 1974 года, после того как в центре Млечного Пути был обнаружен необычный источник радиоволн.

В 1990-х годах удалось составить карту орбит самых ярких звезд вблизи центра нашей галактики. Это подтвердило наличие там сверхмассивного компактного объекта. Единственным правдоподобным объяснением являлось существование черной дыры - теперь тому есть прямое визуальное доказательство.

Сама черная дыра не видна на изображении, поскольку она не испускает никакого излучения. Но можно увидеть характерное темное пятно, окруженное яркой кольцеобразной структурой. Таким образом, черная дыра напоминает гигантский оранжевый пончик.

Томас Крихбаум (Thomas Krichbaum) из Института радиоастрономии Общества имени Макса Планка поделился подробностями о работе телескопа Event Horizon. "Его острота в три миллиона раз выше, чем человеческое зрение", - подчеркнул ученый. По его словам, человек с таким зрением мог бы, попивая пиво в биргартене в Мюнхене, разглядеть пузырьки газа в пивном бокале, опустошаемом посетителем ресторана в Нью-Йорке.

Более 300 ученых из 80 стран работали над доказательством существования черной дыры на протяжении пяти лет. Они составили настоящее изображение из нескольких снимков Стрельца А*.