У Бельгії знайшли загадковий "магічний" артефакт, якому понад 1600 років: фото

У Бельгії знайшли фрагмент таємничого бронзового артефакту, відомого як римський додекаедр, якому, як вважають, понад 1600 років. За останні 200 років у Північній Європі було виявлено більше сотні загадкових об’єктів — порожнистих 12-гранних геометричних оболонок із литого металу розміром з футбольний м'яч, але ніхто досі не знає, для чого їх використовували.

Про це повідомили в Livescience.

"Було кілька гіпотез щодо цього — якийсь календар, інструмент для вимірювання землі, скіпетр тощо, — але жодна з них не задовольняє. Ми радше вважаємо, що це якось пов’язано з неофіційною діяльністю, як-от чаклунство, ворожіння тощо", - припустив куратор бельгійського музею Gallo-Roman Гвідо Крімерс.

Крімерс та його колеги отримали фрагмент додекаедра, який складається лише з одного кута об’єкта з однією кутовою шпилькою, від археолога-любителя Патріка Шуерманса, що знайшов його на зораному полі поблизу невеликого містечка Кортессем у північній Фландрії Бельгії.

Фото: Kris Vandevorst/Flanders Heritage Agency

Перший римський додекаедр, виявлений у наш час, був знайдений в Англії в 18 столітті, і приблизно ще 120 було знайдено з того часу у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Неможливо датувати сам метал, але деякі додекаедри знайшли в шарах землі, які датуються між першим і п’ятим століттями нашої ери.

Фото: Kris Vandevorst/Flanders Heritage Agency

На цьому таємниця не закінчується: археологи не можуть пояснити функцію геометричного артефакту, і жодних письмових згадок про додекаедри ніколи не було знайдено. Цілком можливо, що їх таємно використовували для магічних цілей, таких як ворожіння, що було популярним у римські часи, але заборонено християнством.

"Ця діяльність була заборонена, і покарання були суворими. Можливо, тому ми не знаходимо письмових джерел", - пояснив Крімерс.

Фото: Kris Vandevorst/Flanders Heritage Agency

Протягом багатьох років було запропоновано кілька пояснень загадкових артефактів. Спочатку їх описували як "голови булав" і вважали частиною зброї. Інші ідеї полягають у тому, що вони були інструментами для визначення правильного часу для посіву зерна; що це були кубики або інші предмети для гри; і що вони були інструментами для вимірювання відстані, можливо, для знаходження правильної дальності для римської артилерії, інформує Апостроф .

Фото: Gallo-Romeins Museum Tongeren

Нещодавно припустили, що додекаедри були візерунками для в’язання римських рукавичок, але більшість археологів вважають, що ці предмети, ймовірно, використовувалися в магічних ритуалах. На додекаедрах немає маркування, яке б вказувало на те, як вони використовувалися, як це можна очікувати від вимірювальних інструментів, і всі вони мають різну вагу та розміри в діапазоні від 1,5 до 4,5 дюймів (4-11 сантиметрів) у поперечнику.

Римські додекаедри також знайдені лише в північно-західних районах Римської імперії, і багато з них були знайдені в місцях поховань. Ці підказки свідчать про те, що культ або магічна практика їх використання була обмежена "галло-римськими" регіонами — частинами пізнішої Римської імперії, що перебувала під впливом галлів або кельтів, за словами Тібора Грюля, історика з Університет Печа в Угорщині, який проаналізував академічну літературу про додекаедри.