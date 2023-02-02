У Бельгії знайшли загадковий "магічний" артефакт, якому понад 1600 років: фото
У Бельгії знайшли фрагмент таємничого бронзового артефакту, відомого як римський додекаедр, якому, як вважають, понад 1600 років. За останні 200 років у Північній Європі було виявлено більше сотні загадкових об’єктів — порожнистих 12-гранних геометричних оболонок із литого металу розміром з футбольний м'яч, але ніхто досі не знає, для чого їх використовували.
Про це повідомили в Livescience.
"Було кілька гіпотез щодо цього — якийсь календар, інструмент для вимірювання землі, скіпетр тощо, — але жодна з них не задовольняє. Ми радше вважаємо, що це якось пов’язано з неофіційною діяльністю, як-от чаклунство, ворожіння тощо", - припустив куратор бельгійського музею Gallo-Roman Гвідо Крімерс.
Крімерс та його колеги отримали фрагмент додекаедра, який складається лише з одного кута об’єкта з однією кутовою шпилькою, від археолога-любителя Патріка Шуерманса, що знайшов його на зораному полі поблизу невеликого містечка Кортессем у північній Фландрії Бельгії.
Перший римський додекаедр, виявлений у наш час, був знайдений в Англії в 18 столітті, і приблизно ще 120 було знайдено з того часу у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Неможливо датувати сам метал, але деякі додекаедри знайшли в шарах землі, які датуються між першим і п’ятим століттями нашої ери.
На цьому таємниця не закінчується: археологи не можуть пояснити функцію геометричного артефакту, і жодних письмових згадок про додекаедри ніколи не було знайдено. Цілком можливо, що їх таємно використовували для магічних цілей, таких як ворожіння, що було популярним у римські часи, але заборонено християнством.
"Ця діяльність була заборонена, і покарання були суворими. Можливо, тому ми не знаходимо письмових джерел", - пояснив Крімерс.
Протягом багатьох років було запропоновано кілька пояснень загадкових артефактів. Спочатку їх описували як "голови булав" і вважали частиною зброї. Інші ідеї полягають у тому, що вони були інструментами для визначення правильного часу для посіву зерна; що це були кубики або інші предмети для гри; і що вони були інструментами для вимірювання відстані, можливо, для знаходження правильної дальності для римської артилерії, інформує
Нещодавно припустили, що додекаедри були візерунками для в’язання римських рукавичок, але більшість археологів вважають, що ці предмети, ймовірно, використовувалися в магічних ритуалах. На додекаедрах немає маркування, яке б вказувало на те, як вони використовувалися, як це можна очікувати від вимірювальних інструментів, і всі вони мають різну вагу та розміри в діапазоні від 1,5 до 4,5 дюймів (4-11 сантиметрів) у поперечнику.
Римські додекаедри також знайдені лише в північно-західних районах Римської імперії, і багато з них були знайдені в місцях поховань. Ці підказки свідчать про те, що культ або магічна практика їх використання була обмежена "галло-римськими" регіонами — частинами пізнішої Римської імперії, що перебувала під впливом галлів або кельтів, за словами Тібора Грюля, історика з Університет Печа в Угорщині, який проаналізував академічну літературу про додекаедри.