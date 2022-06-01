Ученые обнаружили самое большое растение на Земле

Ученые обнаружили, вероятно, самое большое растение в мире – луг морской травы у побережья Австралии, которая покрывает в общей сложности 200 квадратных километров. И вся эта трава выросла из одного саженца, который постоянно клонировал сам себя, сообщает New Atlas.

Ученые из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса решили изучить генетическое разнообразие лугов в районе залива Шарк. Исследователи взяли образцы побегов со всего региона в нескольких средах, а затем изучила 18 тысяч генетических маркеров для создания профилей растений.