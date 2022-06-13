Источники химического СПИДа - ПХБ - по-прежнему с нами и вокруг нас - исследование

Большинство стран не в состоянии избавиться от своих запасов ПХБ к 2028 году - сроку, установленному международным договором - такова печальная действительность. Об этом сообщает Science со ссылкой на журнал Environmental Science & Technology.

ПХБ - это маслянистые жидкости, которые используются, прежде всего, для охлаждения трансформаторов. Бесцветные и без запаха, Химически стабильны. По этим причинам ПХБ стали добавлять во многие материалы. Были синтезированы еще в 1929 году. Теперь это - органический загрязнитель и проблема планетарного масштаба. К тому же - серьезный токсин.

В статье отмечается, что должностные лица в 42% стран, подписавших Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях с момента ее дебюта в 2001 году, не провели инвентаризацию и не определили местонахождение запасов ПХБ в своих странах.