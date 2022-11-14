Вчені заснували "центр після виявлення" на випадок контакту з інопланетянами

Вчені заснували на базі Сен-Ендрюського університету у Великій Британії новий дослідницький «центр», призначений для підготовки до виявлення інопланетного життя. Як повідомляється на сайті університету, цей науковий хаб заснований на базі Центру екзопланетних наук та Центру глобального права та управління.

«Він виступатиме як координуючий центр міжнародних зусиль, що поєднують різнобічний досвід, як у природничих, так і в гуманітарних науках, для розробки оцінок впливу, протоколів, процедур та договорів, покликаних забезпечити відповідальне реагування», - йдеться у повідомленні.