2022-11-14
Вчені заснували "центр після виявлення" на випадок контакту з інопланетянами
Але чи знайдемо ми життя поза нашою планетою, все ще невідомо, інформує
Вчені вважають, що до контакту з інопланетянами краще готуватися вже зараз© realityzone.ru
Вчені заснували на базі Сен-Ендрюського університету у Великій Британії новий дослідницький «центр», призначений для підготовки до виявлення інопланетного життя. Як
«Він виступатиме як координуючий центр міжнародних зусиль, що поєднують різнобічний досвід, як у природничих, так і в гуманітарних науках, для розробки оцінок впливу, протоколів, процедур та договорів, покликаних забезпечити відповідальне реагування», - йдеться у повідомленні.
Фаїна Вауліна, ZN.ua