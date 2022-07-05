2022-07-05
У Фінляндії створили "піщану батарею", яка допоможе боротися зі змінами клімату
За словами розробників, батарея має вирішити основну проблему зеленої енергетики, інформує
Піщана батарея дозволяє акумулювати тепло© BBC
Фінські вчені створили першу у світі "піщану батарею". Як
Пристрій використовує низькосортний пісок і заряджається теплом, отриманим з енергії сонця та вітру. Пісок акумулює тепло за температури близько 500 градусів Цельсія, що дозволяє обігрівати будинки взимку, коли така енергія коштує дорожче.
Фаїна Вауліна, ZN.ua