У Фінляндії створили "піщану батарею", яка допоможе боротися зі змінами клімату

Фінські вчені створили першу у світі "піщану батарею". Як повідомляє ВВС, вона може зберігати зелену енергію місяцями, що допоможе вирішити проблему постачання електрики протягом року.

Пристрій використовує низькосортний пісок і заряджається теплом, отриманим з енергії сонця та вітру. Пісок акумулює тепло за температури близько 500 градусів Цельсія, що дозволяє обігрівати будинки взимку, коли така енергія коштує дорожче.