У Фінляндії створили "піщану батарею", яка допоможе боротися зі змінами клімату

За словами розробників, батарея має вирішити основну проблему зеленої енергетики, інформує ZN.ua.

У Фінляндії створили
Піщана батарея дозволяє акумулювати тепло
© BBC

Фінські вчені створили першу у світі "піщану батарею". Як повідомляє ВВС, вона може зберігати зелену енергію місяцями, що допоможе вирішити проблему постачання електрики протягом року.

Пристрій використовує низькосортний пісок і заряджається теплом, отриманим з енергії сонця та вітру. Пісок акумулює тепло за температури близько 500 градусів Цельсія, що дозволяє обігрівати будинки взимку, коли така енергія коштує дорожче.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
В Ірландії знайшли величезну фортецю бронзового віку: фото та відеоВ Ірландії знайшли величезну фортецю бронзового віку: фото та відео
Шукали не там, де потрібно: вчені зробили сенсаційну заяву про пошуки життя на МарсіШукали не там, де потрібно: вчені зробили сенсаційну заяву про пошуки життя на Марсі
Озера Землі випаровуються швидше, ніж вважалосяОзера Землі випаровуються швидше, ніж вважалося
У Британії виявили цікаві знахідки на розкопках стародавнього Дурополіса: фото та відеоУ Британії виявили цікаві знахідки на розкопках стародавнього Дурополіса: фото та відео
Супутник зафіксував над Каспійським морем дивну хмаруСупутник зафіксував над Каспійським морем дивну хмару
Блок рекламы


Похожие новости
Єдина ендемічна комаха Антарктики може зникнути через зміни кліматуЄдина ендемічна комаха Антарктики може зникнути через зміни клімату
Потепління клімату Землі - не лише наслідок людської діяльності - дослідженняПотепління клімату Землі - не лише наслідок людської діяльності - дослідження
Последние новости
Подгружаем последние новости