Зміни клімату можуть знищити людську цивілізацію – вчені

Дослідники закликають готуватися до найгіршого сценарію глобального потепління, інформує ZN.ua.

Зміни клімату можуть знищити людську цивілізацію – вчені
Вчені закликали світ готуватися до найгіршого сценарію змін клімату
© pixabay/dmncwndrlch

Міжнародна група вчених опублікувала доповідь, присвячену змінам клімату, в якій закликала людство готуватися до найгіршого сценарію розвитку глобального потепління. Більше того, необхідно розробити план на випадок того, що станеться якщо – і коли – наш нинішній спосіб життя закінчиться, повідомляє Science Alert.

«Зміни клімату відіграли свою роль у всіх масових вимираннях. Вони призвели до занепаду імперій та окреслили рух історії. Навіть сучасний світ, схоже, пристосувався до певної кліматичної ніші», - заявив провідний автор дослідження Люк Кемп з Кембриджського університету.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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