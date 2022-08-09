Зміни клімату роблять інфекційні захворювання небезпечнішими – вчені

Найближчим часом необхідно уважно стежити за 277 відомими хворобами, інформує ZN.ua.

Зміни клімату роблять інфекційні захворювання небезпечнішими – вчені
Інфекційні захворювання стають більш небезпечними в мінливому кліматі
© unsplash.com

Вчені з Університету Гаваїв у Маноа та Університету Вісконсін-Медісон заявили про те, що існує більше тисячі способів, якими зміни клімату можуть вплинути на розвиток інфекційних захворювань. За словами дослідників, найближчим часом необхідно буде пильно стежити за 277 відомими хворобами, повідомляє Science Alert.

Вчені вивчили літературу, присвячену 375 патогенам, які впливають людей. Виявилося, що 58% їх у той чи інший проміжок часу посилювали свій вплив під дією змін клімату.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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