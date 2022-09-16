Заряжається 3 хвилини і працює 20 років: у США створили "вічну" батарею для електромобілів

Нова батарея для електромобілів, яка заряджається за три хвилини і працює протягом 20 років, може незабаром з'явитися на нових авто, інформує Апостроф.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Стартап Adden Energy (Уолтем, штат Массачусетс) отримав ліцензію та фінансування в 5,15 млн доларів для створення конструкції батареї в масштабі, щоб вписатися в електромобілі.

Розроблена вченими з Гарварду батарея є металевим літієм, а не літієм-іоном, що встановлюється в електромобілях, нині представлених на ринку.

В даний час на електромобілі ставлять літій-іонні батареї, які з часом погіршуються і служать до 7-8 років, залежно від того, скільки вони використовуються – так само, як і батарея смартфона.

Літій-металеві батареї містять металевий літій, в той час як літій-іонні батареї містять літій, який міститься лише в іонній формі в електроліті. Літій-іонні батареї живлять електромобілі Tesla й авто інших компаній, а також ноутбуки та смартфони.

Довговічні батареї, що швидко заряджаються, мають важливе значення для розширення ринку електромобілів, але сьогоднішні літій-іонні батареї не працюють, тому що вони занадто важкі, дорогі і довго заряджаються.

Ці літій-іонні батареї можуть бути замінені, але вони коштуватимуть тисячі доларів, а це означає, що водіям часто краще купувати новий електромобіль.

Натомість нова твердотільна літій-металева батарея може збільшити строк служби електромобілів до порівнянної з бензиновими та дизельними автомобілями тривалості – до 20 років – без необхідності заміни батареї протягом цього часу.

У лабораторії прототип батареї досягнув швидкості зарядки батареї до трьох хвилин із більш ніж 10 000 циклів за все життя.

Нова технологія була створена командою Сінь Лі та його колегами з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук імені Джона А. Полсона (SEAS).

"Ми досягли в лабораторії від 5000 до 10000 циклів заряджання протягом строку служби батареї, порівняно з 2000-3000 циклами заряджання навіть для найкращих у своєму класі зараз, і ми не бачимо жодних фундаментальних обмежень для масштабування нашої технології батарей, - сказав Лі. - Це може змінити правила гри".


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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