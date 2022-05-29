Древние собаки за 6 тысяч лет выросли вдвое - исследование

В Древнем Риме были собаки, которые весили до 32 кг и больше, информирует ZN.ua.

Древние собаки за 6 тысяч лет выросли вдвое - исследование
© unsplash.com

Древние европейские собаки от 8000 до 2000 лет назад стали вдвое больше, чтобы защищать домашний скот от волков и медведей. Об этом пишет автор журнала Science Джошуа Рэпп.

Собаки были одомашнены между 15 000 и 30 000 лет назад. Мало что известно об их размерах в те далекие времена, хотя они, вероятно, были меньше, чем серые волки, от которых произошли. Ученые предполагают, что древние собаки, возможно, использовались как охотничьи и ездовые.

Чтобы увидеть, как со временем изменились габариты и специализация собак, Мартин Велкер, куратор зооархеологии в Государственном музее Аризоны, и его коллеги исследовали останки 14 собак, обнаруженные в древних поселениях людей в Хорватии. Они также включили данные еще 45 древних собак, некоторые из которых были из Хорватии, а некоторые из соседних стран. Останки датируются примерно 8000 лет назад в эпоху неолита (позднего каменного века) до римского периода, около 2000 лет назад.

Собаки жили в этом регионе и раньше, но первые неолитические фермеры, прибывшие сюда из Анатолии и Ближнего Востока, принесли с собой новую породу. Эти собаки весили в среднем около 15 килограммов — примерно как бордер-колли, как выяснили ученые, — хотя это было задолго до появления большинства современных пород.

К бронзовому веку, который начался примерно 6000 лет назад в этом регионе, средняя масса собак увеличилась примерно до 17 килограммов. А к римским временам вес средней собаки подскочил до 24 килограммов.

Исторические документы, в том числе древнеримские записи, в которых давались советы фермерам по пастушьим и сторожевым собакам, предполагают, что в то время собаки были еще крупнее, достигая не менее 32 килограммов, что почти равно весу сегодняшних больших пиренейских собак. Потомки этих собак до сих пор используются для охраны скота.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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