Древние собаки за 6 тысяч лет выросли вдвое - исследование

Древние европейские собаки от 8000 до 2000 лет назад стали вдвое больше, чтобы защищать домашний скот от волков и медведей. Об этом пишет автор журнала Science Джошуа Рэпп.

Собаки были одомашнены между 15 000 и 30 000 лет назад. Мало что известно об их размерах в те далекие времена, хотя они, вероятно, были меньше, чем серые волки, от которых произошли. Ученые предполагают, что древние собаки, возможно, использовались как охотничьи и ездовые.

Чтобы увидеть, как со временем изменились габариты и специализация собак, Мартин Велкер, куратор зооархеологии в Государственном музее Аризоны, и его коллеги исследовали останки 14 собак, обнаруженные в древних поселениях людей в Хорватии. Они также включили данные еще 45 древних собак, некоторые из которых были из Хорватии, а некоторые из соседних стран. Останки датируются примерно 8000 лет назад в эпоху неолита (позднего каменного века) до римского периода, около 2000 лет назад.

Собаки жили в этом регионе и раньше, но первые неолитические фермеры, прибывшие сюда из Анатолии и Ближнего Востока, принесли с собой новую породу. Эти собаки весили в среднем около 15 килограммов — примерно как бордер-колли, как выяснили ученые, — хотя это было задолго до появления большинства современных пород.

К бронзовому веку, который начался примерно 6000 лет назад в этом регионе, средняя масса собак увеличилась примерно до 17 килограммов. А к римским временам вес средней собаки подскочил до 24 килограммов.

Исторические документы, в том числе древнеримские записи, в которых давались советы фермерам по пастушьим и сторожевым собакам, предполагают, что в то время собаки были еще крупнее, достигая не менее 32 килограммов, что почти равно весу сегодняшних больших пиренейских собак. Потомки этих собак до сих пор используются для охраны скота.