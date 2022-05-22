Древние майя приклеивали к зубам драгоценные камни

Древние майя считали, что их дыхание было связью с божественным. Чтобы очистить его, многие люди подпиливали, надрезали и полировали зубы, а некоторые даже украшали их драгоценными камнями, - пишет Science .

Новый анализ предполагает, что герметик, используемый для удержания этих драгоценностей на месте, имел терапевтические свойства, которые могли помочь предотвратить инфекции.

В классический период (от 200 до 900 г. н.э.) многие жители равнинных майя на территории нынешней Гватемалы, Белиза и Мексики прикрепляли цветные камни, такие как нефрит, бирюза и пирит, к передней части зубов. Стоматологи майя просверливали отверстия в эмали и дентине, затем подгоняли камни и наносили герметик, обычно в рамках обряда вступления во взрослую жизнь.

Этот стоматологический клей оказался удивительно прочным : более половины таких модифицированных зубов из археологических раскопок все еще имеют неповрежденные каменные накладки.

Предыдущие анализы клея обнаружили неорганические материалы, похожие на цемент, и гидроксиапатит, минерал, полученный из измельченных зубов и костей. Эти материалы помогли укрепить смесь, но, вероятно, не были достаточно липкими, чтобы удерживать камни на месте. Природа связующего агента долгое время оставалась загадкой.

Биохимик из Центра перспективных исследований Национального политехнического института в Мексике Глория Эрнандес Болио и ее коллеги проанализировали герметики в восьми зубах, найденных в захоронениях по всей империи майя.

Исследователи обнаружили в герметиках 150 органических молекул, характерных для растительных смол, как они сообщили в прошлом месяце в Journal of Archaeological Science: Reports . В каждом образце был связующий компонент, такой как растительная смола или камедь, которые также использовались из-за их водоотталкивающих и клеящих свойств с древних времен.

По словам Эрнандес Болио, смеси были хорошо продуманы. «Каждый ингредиент выполняет определенную задачу».

Большинство образцов включали сосновую смолу, которая может бороться с бактериями, вызывающими кариес . В двух зубах были обнаружены следы склареолида, соединения, обнаруженного в растениях шалфея, обладающего антибактериальными и противогрибковыми свойствами , которое в настоящее время используется в качестве фиксатора аромата в парфюмерной промышленности.

Герметики из отдаленного внешнего региона Копан, недалеко от границы современных Гондураса и Гватемалы, включали эфирные масла мяты, компоненты которой потенциально обладают противовоспалительным действием.

«Самым важным для них были связующие свойства», — говорит Эрнандес Болио, чей дед принадлежит к племени юкатек, которое является частью цивилизации майя. По ее словам, сегодняшние майя все еще используют эти растения в лечебных целях, поэтому и древние люди вполне могли знать об их воздействии.

Исследование, наконец, решает давний вопрос о том, как были прикреплены эти камни, говорит Кристина Вердуго, антрополог из Калифорнийского университета в Санта-Круз. По ее словам, стоматологи майя не только хорошо справлялись со своей работой, но и знали, «как избежать потенциальных нежелательных побочных эффектов», таких как инфекция или другие стоматологические проблемы после модификации.

Но Джоэл Айриш, стоматолог-антрополог из Ливерпульского университета Джона Мура, говорит, что хотел бы увидеть больше доказательств антисептических и терапевтических свойств герметиков. «Это ключевой вывод, основанный на предыдущих, хотя и убедительных исследованиях».