Як виглядав бог кукурудзи в індіанців майя: фото унікальної знахідки археологів

Кілька місяців тому фахівці з Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили зображення бога кукурудзи майя у південному мексиканському штаті Чьяпас. Артефакту більше 1300 років, і це перша ліпна голова, виявлена на місці археологічних розкопок, інформує Апостроф .

Про це розповідає The Archaeology News Network.

Для стародавніх майя кукурудза була життєво важливою рослиною. У їхньому священному тексті говорилося, що боги створили людей із кукурудзяного тіста. Спочатку вони спробували зробити їх із глини та дерева, але вижили лише ті, що були зроблені з кукурудзяного тіста.

Альберто Рус Луїльє пояснює у своїй книзі "Майя", що цей народ представляв бога кукурудзи як молоду людину, чия довгаста голова нагадує формою качан і оточена листям.

Голова знайденого нещодавно бога кукурудзи має довжину 45 сантиметрів, ширину 16 сантиметрів та висоту 22 сантиметри. Вона нагадує кукурудзяний качан, а довге волосся імітує форму кукурудзяних рилець.

"Скульптура має витончені риси: підборіддя гостре, виражене і розсічене; губи тонкі і виступають назовні; нижня губа злегка нахилена вниз, видно верхні різці. Вилиці тонкі та округлі, а очі видовжені і тонкі. широкий і виражений ніс", - описують знахідку археологи Карлос Варела Шеррер та Венсеслао Урбіна Крус.