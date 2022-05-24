Ученые рассказали о развитой стоматологии у древних майя

Представители этой цивилизации украшали свои зубы камнями и янтарем, информирует ZN.ua.

Ученые рассказали о развитой стоматологии у древних майя
Древние майя использовали цемент для зубов с противовоспалительным эффектом
© Популярная механика

Древние майя украшали свои зубы янтарем и драгоценными камнями. Как пишет Science alert, многие представители этой цивилизации, богатые и бедные, посещали стоматолога в молодости, чтобы просверлить зубы и заполнить промежутки ценными украшениями.

Такие инкрустации сохранялись всю жизнь и носили ритуальный смысл. Но вероятно также, что они не были чисто эстетическим украшением. Новое исследование цемента, который использовался для крепления камней, указало на то, что он мог обладать гигиеническими и терапевтическими свойствами.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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