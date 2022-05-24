2022-05-24
Ученые рассказали о развитой стоматологии у древних майя
Представители этой цивилизации украшали свои зубы камнями и янтарем, информирует
Древние майя использовали цемент для зубов с противовоспалительным эффектом© Популярная механика
Древние майя украшали свои зубы янтарем и драгоценными камнями. Как пишет
Такие инкрустации сохранялись всю жизнь и носили ритуальный смысл. Но вероятно также, что они не были чисто эстетическим украшением. Новое исследование цемента, который использовался для крепления камней, указало на то, что он мог обладать гигиеническими и терапевтическими свойствами.
Фаина Ваулина, ZN.ua