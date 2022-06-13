Антарктика теряет лед быстрее, чем когда-либо за последние 5500 лет

Ученые из Университетом штата Мэн, Британской антарктической службы и Имперского колледжа Лондона заявили о том, что ледники Антарктики тают быстрее, чем когда-либо за последние 5500 лет. Как сообщает Science Daily , при нынешних темпах отступления ледников уровень моря может подняться на 3,4 метра.

Антарктиду покрывают два огромных ледяных массива: Восточный и Западный ледяные щиты, состоящие из множества отдельных ледников. Из-за изменений климата в последние несколько десятилетий ледники Антарктиды тают с ускоряющимися темпами. Особенно уязвимы из-за глобального потепления ледники Туэйтс и Пайн-Айленд, они уже способствуют повышению уровня моря.