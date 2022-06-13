Антарктика теряет лед быстрее, чем когда-либо за последние 5500 лет

При нынешних темпах таяния уровень моря может подняться на 3,4 метра, информирует ZN.ua.

Антарктика теряет лед быстрее, чем когда-либо за последние 5500 лет
Ледники Антарктиды тают быстрее, чем за последние 5500 лет
© pixabay/dassel

Ученые из Университетом штата Мэн, Британской антарктической службы и Имперского колледжа Лондона заявили о том, что ледники Антарктики тают быстрее, чем когда-либо за последние 5500 лет. Как сообщает Science Daily, при нынешних темпах отступления ледников уровень моря может подняться на 3,4 метра.

Антарктиду покрывают два огромных ледяных массива: Восточный и Западный ледяные щиты, состоящие из множества отдельных ледников. Из-за изменений климата в последние несколько десятилетий ледники Антарктиды тают с ускоряющимися темпами. Особенно уязвимы из-за глобального потепления ледники Туэйтс и Пайн-Айленд, они уже способствуют повышению уровня моря.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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