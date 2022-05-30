Эволюция происходит в четыре раза быстрее предполагаемого – ученые

Ученые провели масштабное исследование, которое показало, что эволюция по Чарльзу Дарвину может происходить гораздо быстрее, чем считалось до этого. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав различные генетические вариации, сообщает Science alert.

Чем больше генетических особенностей у вида, тем быстрее может происходить эволюция, поскольку некоторые особенности отмирают, а более сильные – закрепляются. Ученые, проводившие исследование, называют этот принцип «топливом» эволюции.