Астрономы рассказали о новом звездопаде: что о нем известно

Наша планета пройдет через шлейф обломков планеты.

Астрономы рассказали о новом звездопаде: что о нем известно
Сегодня ночью ожидается пик нового метеорного дождя
© NASA

Астрономы заявили о том, что 30-31 мая жители Земли, возможно, смогут наблюдать новый звездопад. Такие сообщения вызвали много слухов о Тау-Геркулидах (новом метеорном дожде – ред.), некоторые из которых соответствуют действительности, а некоторые – нет, сообщает NASA.

Агентство отмечает, что часто подобные события выглядят не так ярко, как ожидается. Поэтому шансы на то, что Тау-Геркулиды окажутся ярким звездопадом, оцениваются примерно 50 на 50.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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