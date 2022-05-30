Астрономы рассказали о новом звездопаде: что о нем известно

Астрономы заявили о том, что 30-31 мая жители Земли, возможно, смогут наблюдать новый звездопад. Такие сообщения вызвали много слухов о Тау-Геркулидах (новом метеорном дожде – ред.), некоторые из которых соответствуют действительности, а некоторые – нет, сообщает NASA.

Агентство отмечает, что часто подобные события выглядят не так ярко, как ожидается. Поэтому шансы на то, что Тау-Геркулиды окажутся ярким звездопадом, оцениваются примерно 50 на 50.