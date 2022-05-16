С символом Z: запуск роSSийского спутника обернулся эпическим провалом, что известно

С символом Z: запуск роSSийского спутника обернулся эпическим провалом, что известно

Символ Z, представляющий военные преступления, теперь также является синонимом эпического провала.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил американский астронавт Скотт Келли, комментируя ситуацию с роSSийским военным спутник, который в ночь на 30 апреля был запущен с космодрома Плесецк на околополярную орбиту на ракете "Ангара-1.2". Как оказалось, он не смог удержаться там и сгорит в атмосфере.

"К середине мая 2022 года орбита "Космос-2555" снизилась до 231 х 246,2 км, и каких-либо очевидных попыток поднять ее не замечено. Это свидетельствует о том, что спутник так и не активировали", – сообщил Зак.

В свою очередь американский астронавт Скотт Келли написал в Twitter:

«РоSSийская ракета с буквой Z на боку запустила отказавший военный спутник. Кажется, что символ Z, представляющий военные преступления, теперь также является синонимом эпического провала".

Добавим, что на днях глава Роскосмоса Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО

"У "Сармата" в отношении стран НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто такая работа", — написал он.

РС-28 "Сармат" – роSSийский стратегический ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой.

Также напомним, что ранее Китай отказался принимать роSSийские корабли на своей орбитальной станции.

Об этом во время трансляции запуска грузовика Tianzhou-4 заявил представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.

Он уточнил, что в будущем возможны запуски кораблей на станцию с территории других стран, например, с европейского космодрома во Французской Гвиане или из США и Японии, – но не из РФ.


Катерина Петренко, politeka.net

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