Американские астрономы полагают, что в нашей галактике прячутся миллионы черных дыр

Миллионы неуловимых черных дыр прячутся по всей нашей галактике Млечный Путь, лишь изредка выдавая свое присутствие вспышками рентгеновского излучения, когда они пожирают очередную звезду.

Как сообщает CNN , американские астрономы смогли определить местонахождение восьми редких пар относительно небольших черных дыр и звезд, вращающихся вокруг них, благодаря испускаемому ими рентгеновскому эхо. Раньше в нашей галактике было всего две известные пары, излучающие рентгеновское эхо.

Результаты исследования, опубликованные в понедельник в The Astrophysical Journal , могут помочь ученым понять, как развиваются черные дыры. Исследовательская группа разработала автоматизированный инструмент для поиска эха от двойных черных дыр в данных, полученных со спутников. Инструмент этот назвали «Машиной реверберации»,

В ходе исследования ученые использовали машину реверберации для просмотра данных, собранных рентгеновским телескопом НАСА под названием NICER, который является частью Международной космической станции.

«Мы обнаружили новые признаки реверберации в восьми источниках», — сообщил один из авторов исследования Цзиньи Ван, аспирант Массачусетского технологического института. «Эти черные дыры имеют массу от 5 до 15 масс Солнца, и все они находятся в двойных системах с нормальными солнцеподобными звездами малой массы».

Когда черные дыры высасывают материю из звезды, находящейся на их орбите, они временами могут испускать джеты, своего рода, “отрыжку” - яркие струи частиц, которые устремляются в космос со скоростью, близкой к скорости света. После такой высокоэнергетической вспышки черная дыра вновь переходит в низкоэнергетическое состояние.

«Роль черных дыр в эволюции галактик — нерешенный вопрос современной астрофизики», — заявила автор исследования Эрин Кара, доцент кафедры физики Массачусетского технологического института. - Поэтому, понимая вспышки в этих небольших системах, мы можем понять, как подобные вспышки в сверхмассивных черных дырах влияют на целые галактики, в центрах которых они находятся».

Отголоски подобных рентгеновских выбросов могут помочь астрономам составить карту расположения черных дыр в нашей Галактике. Это мало чем отличается от эхолокации, используемой летучими мышами для навигации. Но эхо черных дыр — это не настоящие звуки, которые мы можем услышать без посторонней помощи. «Мы только начинаем использовать эти световые эхо для реконструкции того, что окружает черную дыру», — сказал Кара, - Теперь мы можем по-новому исследовать связи между диском, джетом и короной черной дыры».