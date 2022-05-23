Астрономы усомнились в корректности первых снимков черной дыры

Ученые считают, что кольцо света на фотографиях может быть не настоящим, информирует ZN.ua.

Астрономы усомнились в корректности первых снимков черной дыры
Ученые считают, что первый снимок черной дыры может быть некорректным
© Event Horizon Telescope Collaboration

Астрономы проекта Телескоп горизонта событий (EHT) получили первые снимки черной дыры, которая находится в центре галактики М87, еще в 2019 году. Но теперь японские ученые, которые проанализировали изображения, усомнились в том, что они корректны, сообщает New scientist.

На изображении сверхмассивной черной дыры M87* можно заметить яркое пятно света. Исследователи выразили сомнение в том, что это кольцо настоящее. Японские исследователи создали собственное изображение черной дыры, и оно отличается от того, которое получили специалисты EHT.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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