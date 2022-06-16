Ученым удалось проследить историю появления Черной смерти

Исследователи нашли оригинальный штамм чумы в останках из центральной Азии XIV века, информирует ZN.ua.

Ученым удалось проследить историю появления Черной смерти
Ученые считают, что смогли найти родину Черной смерти
© Википедия

Эпидемия чумы, известная как Черная смерть, привела к существенному сокращению населения мира семь столетий назад. Несмотря на то, что эпидемия была такой массовой, происхождение ее возбудителя все еще остается загадкой для ученых. Теперь же исследователи заявили о том, что им удалось обнаружить оригинальный штамм Черной смерти в центральной Азии XIV столетия. Они изучили древние и современные ДНК-свидетельства существования заболевания и смогли проследить историю его появления, сообщает Discover magazine.

Черная смерть бушевала в Европе, Африке и на Ближнем Востоке примерно в 1347-1352 годах. Эксперты не сошлись в том, какое число людей погибло в результате эпидемии, оно оценивается в 25-200 миллионов жертв, то есть, погибло от 5 до 40% населения мира.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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