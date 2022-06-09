Физикам удалось обнаружить неизвестную ранее частицу без использования коллайдера

Частица может стать ключом к пониманию темной материи.

Физикам удалось обнаружить неизвестную ранее частицу без использования коллайдера
Физикам удалось обнаружить новую частицу
© Nature.com

Ученые обнаружили новую частицу, которая является «магнитным родственником» бозона Хиггса. Но если для обнаружения последнего понадобилась мощность Большого адронного коллайдера, то новая частица, получившая название осевого бозона Хиггса, была выявлена с помощью эксперимента, который можно было бы провести на небольшой кухонной столешнице, сообщает Live Science.

Эта новая частица может быть кандидатом в темную материю – загадочную субстанцию, на долю которой приходится 85% Вселенной, но которая проявляется себя только через гравитацию.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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