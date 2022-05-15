Американским ученым удалось вырастить растения на лунном грунте

Ученым из Университета Флориды удалось впервые в истории вырастить на Земле растения в лунном грунте. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА, сообщает "Голос Америки" .

Первым растением из тех, что взошли на внеземной почве, стала резуховидка Таля – родственник брокколи и цветной капусты.

Растение, среди ученых известное под своим латинским названием арабидопсис, широко используется биологами для экспериментов из-за небольшого размера и быстрого роста. Считается, что арабидопсис сыграл в развитии генетики растений роль, сравнимую со значением мухи дрозофилы или мышей, как подопытных животных, в развитии зоогенетики.

В качестве грунта для саженцев использовались образцы, взятые астронавтами НАСА с лунной поверхности в 1969 и 1972 годах (миссии «Аполлон» под номерами 11, 12 и 17).

На каждое растение ученые выделили всего один грамм лунного реголита, добавив в него воду, а затем – семена и питательный раствор. Уже через два дня они начали прорастать, а спустя шесть суток биологи начали замечать различия между ростками, посаженными в различных почвах.

Так, например, наименее плодородными оказались образцы, собранные в ходе миссии «Аполлон-11» – тогда, во время первой высадки человека на Луну, астронавты собирали грунт в районе Моря Спокойствия.