Заснеженные Альпы зеленеют, и изменения уже видны из космоса

Знаменитые покрытые снегом пики Альп быстро исчезают, на смену им приходит растительный покров. Этот процесс называется «озеленением», его, как считают ученые, ускорили изменения климата, сообщает Science Alert .

Выводы исследователей были сделаны на основе анализа спутниковых снимков знаменитого горного хребта, сделанных на протяжении 38 лет. Сабина Румпф из Университета Базеля, одна из авторов исследования, призналась, что ученые «были удивлены, обнаружив такую масштабную тенденцию к озеленению».